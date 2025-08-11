به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه تردد زائران اربعین از تمرچین فرصتی برای معرفی گردشگری استان به‌ویژه در مناطق جنوبی همچون پیرانشهر است، گفت: تدارک سفر رایگان زائران از ارومیه تا اربیل، علاوه بر تسهیل تردد، بستر مناسبی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان فراهم کرده است.

محمد حیدری افزود: میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی درکنار عملکرد سایردستگاههای اجرایی ، اقدام به تهیه و چاپ نقشه‌های راهنما و بروشورهای اطلاع‌رسانی با سه زبان ترکی استانبولی، انگلیسی و عربی کرده است تا زائران درحین یا پس از سفر زیارتی، با ظرفیتهای گردشگری آذربایجان‌غربی آشنا شوند.

حیدری، با تأکید بر رویکرد سفر هوشمند اظهارکرد: در این نقشه‌ها مسیرهای سفر، توصیه‌های ضروری و معرفی جاذبه‌ها به شکلی هدفمند درج شده تا علاوه بر کمک به تردد آسان، انگیزه بازگشت زائران به منطقه و دیدن سایر نقاط دیدنی استان ایجاد شود.

وی افزود: مرزهای مشترک و ارتباطات فرهنگی میان مردم آذربایجان‌غربی و اقلیم کردستان عراق، زمینه‌ساز گسترش تعاملات گردشگری و اقتصادی است و این طرح می‌تواند در تقویت پیوندهای دو طرف نقش‌آفرین باشد.

حیدری گفت: در کنار ارائه نقشه‌ها و بروشورها، راهنمایان گردشگری نیز در پایانه‌های مرزی مستقرشده‌اند تا علاوه بر راهنمایی مسیر، به معرفی فرهنگ بومی،آداب و رسوم و ظرفیتهای سرمایه‌گذاری در استان بپردازند.

وی اضافه کرد: معرفی جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، اماکن دیدنی، بازارچه‌های مرزی و روستاهای هدف گردشگری در جنوب استان، می‌تواند انگیزه زائران برای بازگشت در قالب سفرهای تفریحی و خانوادگی را افزایش دهد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی افزود: تلاش ما این است که هر فرصت مناسبی، حتی در قالب سفرهای زیارتی، به بستری برای معرفی آذربایجان‌غربی و جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود تا گردشگری به عنوان یک رکن مهم توسعه پایدار استان نقش‌آفرینی کند.