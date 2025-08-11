خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به آغاز بارش باران در محور‌های مواصلاتی استان، از رانندگان خواست مراقب شرایط جوی خاص در جاده‌ها باشند.

سرهنگ عبادی گفت : نخستین بارش‌ها، به دلیل ترکیب گرد و غبار انباشته با آب باران، جاده‌ها را لغزنده و حالت صابونی می‌کند که می‌تواند باعث کاهش اصطکاک تایر خودرو با سطح جاده و در نتیجه افزایش خطر حوادث رانندگی شود.

وی افزود: رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت و از هرگونه ترمز ناگهانی یا تغییر مسیر سریع خودداری کنند.

عبادی ادامه داد: همچنین، رعایت فاصله طولی مناسب و احتیاط در پیچ‌ها و شیب‌ها از اقدامات ضروری برای جلوگیری از تصادفات است.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: روشن بودن چراغ‌ها در زمان بارندگی و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز از دیگر نکات ایمنی است که باید در شرایط بارانی رعایت شود.

وی از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود مطلع شده و با برنامه‌ریزی مناسب، سفر خود را به‌صورت ایمن آغاز کنند.