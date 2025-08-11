به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مخاطبان ۷ تا ۱۲ سال با مطالعه کتاب‌های «بزرگ‌ترین دختر عالم» نوشته سیدمهدی شجاعی و کتاب «جنگجویان کوچک» نوشته طاهره ایبد می‌توانند در این پویش شرکت کنند. نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال نیز باید کتاب‌های «روز حسین» نوشته غلامرضا حیدری و کتاب «چهل روز عاشقانه» نوشته محمدرضا سنگری از انتشارات را برای شرکت در این پویش مطالعه کنند.

مهلت ثبت‌نام و شرکت در پویش «خیمه کتاب» تا تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده و زمان برگزاری آزمون مجازی آن ۴ و ۵ شهریور ۱۴۰۴ است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر، به سکوی اینترنتی فراکتاب به نشانی اینترنتی www.faraketab.ir یا پایگاه اطلاع‌رسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی www.kanoonnews.ir مراجعه کنند.