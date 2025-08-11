رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۱۶۷ هزار دلار به کشور خبر داد.

استرداد متهم به کلاهبرداری ۱۶۷ هزار دلاری به کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهارداشت: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم به عنوان مهندس فناوری ارتباطات و اطلاعات (IT) در شرکت مالباخته، با بهره گیری از موقعیت شغلی و اعتماد کارفرما، مبادرت به جعل اوراق مناقصه مرتبط با بخش نمایندگی امور پناهندگان یکی از سازمان‌های بین المللی نموده و از این طریق مبلغ ۱۶۷ هزار دلار را تحصیل و از کشور متواری می‌شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشور‌های منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سردار کریمی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی در جهت ردیابی متهم در کشور‌های احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشور‌های همسایه دستگیر شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.