وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از امتیازات ویژه برای دانشجویان استعداد‌های درخشان خبر داد و گفت: برگزیدگان المپیاد‌های هوش مصنوعی، مدیریت، اقتصاد و حکمرانی از امتیازات سایر المپیادی‌ها برخوردار می‌شوند.

امتیازات ویژه به برگزیدگان المپیاد‌های هوش مصنوعی، مدیریت، اقتصاد و حکمرانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی صراف در نشست صمیمانه با خبرنگاران، گفت: دانشجویان استعداد‌های درخشان اگر در دانشگاه خارجی پذیرش گرفته باشند و به دلیل مشکلاتی نتواند بروند، ما آن را در دانشگاه هم‌تراز داخل کشور می‌پذیریم.

وی با بیان اینکه برای دارندگان مدال‌های نقره و برنز در المپیاد‌ها امتیازاتی در نظر گرفتیم، افزود: رتبه‌های نقره و برنز هم از امتیازات فرد المپیادی با نشان طلا برخوردار می‌شوند.

اگر استعداد‌های درخشان در یک ترم با صنعت همکاری کنند، به همان تعداد واحد‌های درسی را کاهش می‌دهیم.

خبرنگاران پرچم‌داران آگاهی و حقیقت هستند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاش‌های اصحاب رسانه به‌ویژه خبرنگاران حوزه علم و آموزش قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران پرچم‌داران آگاهی و حقیقت هستند.

آقای سیمایی در مراسمی که امروز در دانشگاه رسانه برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای خبرنگاران گفت: فرشته باقری خبرنگار عزیزی بود که فقط به نام فرشته نبود و متأسفانه شاهدیم که در غزه بیش از ۲۰۰ خبرنگار هدف قرار گرفته‌اند. دشمن از علم، نهاد علم و رسانه علمی هراس دارد.

وی با تأکید بر دشواری‌های حرفه خبرنگاری، خطاب به خبرنگاران افزود: رسالت خطیر خبرنگاران تنها با عشق و علاقه انجام‌پذیر است؛ خبرنگاران برای تهیه یک خبر، از پیگیری‌های طولانی تا هماهنگی برای گفت‌و‌گو با مدیران، زحمات زیادی متحمل می‌شوند و این تلاش‌ها قابل درک و ستایش است.

وزیر علوم با ابراز احترام به حرفه خبرنگاری، آرزوی موفقیت برای تمامی فعالان این عرصه کرد و گفت: امروز فرصتی بود تا اندکی احترام خودم را به حرفه شریف خبرنگاری نشان دهم.