قدم به قدم تا سرزمین نور
پیاده روی به عشق سرور و سالار شهیدان
زائران اربعین حسینی به نیابت از شهدا در مسیر پیاده روی اربعین قدم برمی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ زائران امام حسین (ع) با پای پیاده همراه با در دست داشتن تصاویری از شهیدان وطن به زیارت ارباب شهدا میروند تا نشان دهند ایستادگی بر محور مقاومت ادامه دارد.
تصاویر شهدای جنگ ١٢ روزه، عکسهای شهدای جنگ تحمیلی و مدافعان حرم و شهدای امنیت از جمله تصاویری است که در این همایش به چشم میخورد.
