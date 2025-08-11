پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اصفهان در پیامی درگذشت استاد بی بدیل نگارگری ایران طراح مضجع حرمین امام حسین و امام رضا (ع) را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان درگذشت استاد بی بدیل نگارگری ایران، محمود فرشچیان طراح مضجع حرمین امام حسین و امام رضا (ع) را به خانواده، دوستداران هنر و همه علاقهمندان به فرهنگ وهنر ایران اسلامی تسلیت گفت و ضایعه جبران ناپذیری برای فرهنگ وهنر این سرزمین دانست
در این پیام بیان شده استاد فرشچیان بدون نه تنها هنرمندی نامدار بلکه معلمی بزرگ بود که با خلق جهانهایی پر از معنویت و زیبایی، روح ایرانی را به تصویر کشید و گنجینهای ماندگار برای آیندگان برجای گذاشت. یادومیراث او در جان وجانان فرهنگ این سرزمین زنده خواهدماند.