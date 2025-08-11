مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد با حضور در منزل دو فعال رسانه‌ای استان از آنها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کریمی با حضور در منازل آقایان کلماتیان و فرزانیان خبرنگاران و مدیران مسئول یزد رسا و روزنامه کیهان در یزد از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

مدیرکل صدا و سیمای یزد در این بازدید که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار انجام شد خبرنگاران را چشم و گوش بیدار جامعه دانست که نقش مهمی در آگاهی عمومی جامعه دارند.

وی بیان دستاورد‌های کشور و دغدغه‌ها و مطالبات مردم را از وظایف مهم رسانه عنوان کرد.