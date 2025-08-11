پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با حمایت دولت، افزایش اقامتگاههای بومگردی در روستاهای هدف محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبی امیرحسینی با اشاره به قابلیت بالای گردشگر پذیری روستاهای این استان گفت: با حمایت دولت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری روستایی، افزایش اقامتگاههای بومگردی در روستاهای هدف این استان محقق میشود.
وی افزود : هماکنون ۱۳ واحد اقامتگاه بومگردی در استان کهگیلویه و بویراحمد فعال است و باهدف توسعه زیرساختهای گردشگری در روستاهای این استان ، ۱۳ پروانه ایجاد اقامتگاه بومگردی نیز در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد گفت : همچنین ۶ اقامتگاه بومگردی در دستساخت است که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها بین ۱۰ تا ۵۰ درصد است.
امیرحسینی افزود: با بهرهبرداری از این اقامتگاههای بومگردی ، شاهد رونق اقتصادی همراه با اشتغالزایی خوی برای مردم استان خواهیم بود.