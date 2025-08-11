به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل شیلات خوزستان گفت: صدور مجوز برای لنج‌های شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان برای صید ماهی و میگو به صورت ۱۰ یا ۱۱ روزه و برای قایق‌های صیادی هندیجان به مدت ۷ روز انجام می‌شود.

مرتضی سوری با بیان اینکه صدور مجوز صید ماهی در این صیدگاه ممنوع است افزود: صیادان باید الزامات فنی از جمله نصب پانل چشمه مربعی، ابعاد چشمه تور و داشتن برین‌تانک، سایبان و گواهینامه سمپاشی معتبر را رعایت کنند و تهیه و ارسال آمار دقیق صید هر سه روز یکبار به معاونت صید استان الزامی است.

او ادامه داد: تعرفه صید میگو پیش از اعزام به صیدگاه دریافت شده و هرگونه حمل و نقل میگو توسط شناور‌های فاقد مجوز ممنوع است.