مدیرکل شیلات خوزستان از آزادسازی صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان برای شناورهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل شیلات خوزستان گفت: صدور مجوز برای لنجهای شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان برای صید ماهی و میگو به صورت ۱۰ یا ۱۱ روزه و برای قایقهای صیادی هندیجان به مدت ۷ روز انجام میشود.
مرتضی سوری با بیان اینکه صدور مجوز صید ماهی در این صیدگاه ممنوع است افزود: صیادان باید الزامات فنی از جمله نصب پانل چشمه مربعی، ابعاد چشمه تور و داشتن برینتانک، سایبان و گواهینامه سمپاشی معتبر را رعایت کنند و تهیه و ارسال آمار دقیق صید هر سه روز یکبار به معاونت صید استان الزامی است.
او ادامه داد: تعرفه صید میگو پیش از اعزام به صیدگاه دریافت شده و هرگونه حمل و نقل میگو توسط شناورهای فاقد مجوز ممنوع است.