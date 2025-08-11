به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رضا شیرین‌زاده، با بیان اینکه طرح اربعین حسینی امسال از ۴ مردادماه آغاز و تا ۲ شهریور ماه ادامه خواهد داشت، افزود: بیش از ۴۰ نفر از راهداران استان اردبیل با ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات نیز در مرز مستقر شده و به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمات‌رسانی به مردم و زوار امام حسین (ع) هستند تا در برگشت خود به مقصد مشکلی نداشته باشند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل، در چهار مرحله اعزام ۱۹ اکیپ راهداری را برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی یادآور شد و اظهار کرد: بیش از ۵۶۰ دستگاه اتوبوس با درجه‌بندی و کیفیت متفاوت در مسیر‌های مختلف به‌ویژه مرز مهران، باشماخ و خسروی جابه‌جایی زائران را انجام می‌دهند تا رضایتمندی آنها فراهم آید.

شیرین زاده خاطرنشان کرد: در این اعزام‌ها سعی شده تا همکاران ما جابه‌جایی را در مسیر مبدأ و مقصد انجام دهند که در این زمینه ۶۰ شرکت حمل‌ونقل مسافر نیز آماده ارائه خدمات هستند.

وی گفت: روزبه‌روز بر تعداد زائران اعزامی به مرز‌ها برای عزیمت به کربلای معلی و عتبات‌عالیات افزوده می‌شود و ما از طریق سامانه ۱۴۱ به‌صورت مستمر پایش و رسیدگی به شکایات احتمالی را نیز انجام می‌دهیم.