معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: از ابتدای طرح اربعین حسینی سالجاری که از ۴ مرداد ماه آغاز شده تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ زائر اربعین حسینی از طریق ۲۱۹ دستگاه ناوگان حمل ونقل عمومی استان جابهجا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رضا شیرینزاده، با بیان اینکه طرح اربعین حسینی امسال از ۴ مردادماه آغاز و تا ۲ شهریور ماه ادامه خواهد داشت، افزود: بیش از ۴۰ نفر از راهداران استان اردبیل با ۲۰ دستگاه ماشینآلات نیز در مرز مستقر شده و بهصورت شبانهروزی در حال خدماترسانی به مردم و زوار امام حسین (ع) هستند تا در برگشت خود به مقصد مشکلی نداشته باشند.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل، در چهار مرحله اعزام ۱۹ اکیپ راهداری را برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی یادآور شد و اظهار کرد: بیش از ۵۶۰ دستگاه اتوبوس با درجهبندی و کیفیت متفاوت در مسیرهای مختلف بهویژه مرز مهران، باشماخ و خسروی جابهجایی زائران را انجام میدهند تا رضایتمندی آنها فراهم آید.
شیرین زاده خاطرنشان کرد: در این اعزامها سعی شده تا همکاران ما جابهجایی را در مسیر مبدأ و مقصد انجام دهند که در این زمینه ۶۰ شرکت حملونقل مسافر نیز آماده ارائه خدمات هستند.
وی گفت: روزبهروز بر تعداد زائران اعزامی به مرزها برای عزیمت به کربلای معلی و عتباتعالیات افزوده میشود و ما از طریق سامانه ۱۴۱ بهصورت مستمر پایش و رسیدگی به شکایات احتمالی را نیز انجام میدهیم.