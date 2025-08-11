به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نظری‌پور درباره اجرای طرح نصب پکیچ «CCRO» (سیستم اسمز معکوس غلظت بالا) روی مسیر برگشتی آب‌های دورریز واحد هیرو (HERO) اظهار کرد: با توجه به شرایط بحران آب در کشور و منطقه و صرفه‌جویی مصرف آب در شرکت پالایش نفت اصفهان، این شرکت سراغ پیشرفته‌ترین و به‌روزترین فناوری‌های صنعت تصفیه آب دنیا رفته است.

وی با اشاره به اینکه طرح بازیابی آب‌های فوق‌شور در سال ۱۴۰۱ همسو با صرفه‌جویی مصرف آب، بازیابی حداکثری آب‌های دورریز و به حداقل رساندن آب ارسالی به سمت پوند‌های تبخیری در دستور کار شرکت پالایش نفت اصفهان قرار گرفت، افزود: در واحد هیرو پس از حذف بخشی از سختی و سیلیس موجود در آب از سوی سیستم بیش‌تصفیه، آب وارد واحد RO می‌شود و قسمت عمده این آب، بازیابی و دورریز آن وارد واحد CCRO می‌شود تا از این طریق بیشترین مقدار بازیابی آب (حدود ۸۵ درصد) از طریق سیستم‌های ممبرانی انجام شود.

مدیر پروژه شرکت پالایش نفت اصفهان با بیان اینکه آب ورودی به واحد «CCRO» حدود ۱۰۰ مترمکعب در ساعت است که با نصب دو‌ترین و هر‌ترین معادل ۵۰ مترمکعب در ساعت با کمترین مقدار انرژی و مواد شیمیایی تصفیه می‌شود، اظهار کرد: طراحی و راه‌اندازی این سیستم زیر نظر شرکت معتبر بوده که حدود ۹۰ میلیارد ریال هزینه داشته است، همچنین پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا پایان آذر امسال تکمیل و بهره‌برداری شود