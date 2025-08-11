پخش زنده
چهار اثر ناملموس خراسان شمالی در فهرست میراث ملی ثبت شد و شمار آثار ناملموس این استان به ۱۰۰ اثر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: در جلسه شورایعالی ثبت آثار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، چهار اثر از میراث ناملموس استان مطرح و پس از بررسی، با تأیید تمامی اعضای شورا در فهرست میراث ملی به ثبت رسید.
علی مستوفیان افزود : این آثار شامل مهارت پخت خوراکی ماشلهشعله، مهارت ساخت عروسکهای بازی دایزا، فنون و مهارت بافت گلیم گریوان و فنون و مهارت بافت جاجیم اشکی است.
وی گفت: با ثبت این چهار اثر، شمار آثار ناملموس استان در فهرست میراث ملی کشور به عدد ۱۰۰ رسید که این موضوع بیانگر تنوع و غنای فرهنگی خراسان شمالی و نقش پررنگ مردم این خطه در حفظ و پاسداشت سنتها و مهارتهای بومی است.