به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد-شماره ۲۶ و با توجه به فعالیت امواج تراز میانی جو، رگبار متناوب باران و رعد و برق همراه با وزش باد گاهی شدید و کاهش تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

مخاطره رگبار و رعد و برق همراه با تند باد لحظه‌ای تا روز چهارشنبه هفته جاری در مناطق شمالی، جنوب شرق و تا حدودی نواحی مرکزی استان ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و برخوردصاعقه وجود دارد.

آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای مناطق شمال استان، خودداری از تردد و نشستن درحاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب رو‌ها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی در این مدت ضروری است.