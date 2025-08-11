پخش زنده
اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با صدور هشدار زرد از احتمال وقوع رگبار باران و رعد و برق و تند باد لحظهای در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد-شماره ۲۶ و با توجه به فعالیت امواج تراز میانی جو، رگبار متناوب باران و رعد و برق همراه با وزش باد گاهی شدید و کاهش تدریجی دما پیش بینی میشود.
مخاطره رگبار و رعد و برق همراه با تند باد لحظهای تا روز چهارشنبه هفته جاری در مناطق شمالی، جنوب شرق و تا حدودی نواحی مرکزی استان ادامه خواهد داشت.
در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و برخوردصاعقه وجود دارد.
آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای مناطق شمال استان، خودداری از تردد و نشستن درحاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آب روها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی در این مدت ضروری است.