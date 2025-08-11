پخش زنده
امروز: -
ایمیدرو و دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط تفاهم نامه ای برای تأمین نیروی انسانی معادن آذربایجان غربی امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مجری طرح توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی معدن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد: با امضای تفاهمنامه میان این سازمان و دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، گام جدیدی برای تأمین نیروی انسانی معادن آذربایجان غربی برداشته شد.
قاسم حسن زاده با بیان این مطلب گفت: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا مبنی بر مهارتآموزی و توانمندسازی کارکنان وظیفه برای ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی سربازان و کمک به اشتغالزایی آنها پس از دوران خدمت، بهره گیری از نیروی انسانی در معادن استان آذربایجان غربی در برنامه قرار گرفت.
وی افزود: برای این منظور، تفاهمنامه مشترکی با حضور نمایندگان ارشد ایمیدرو، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی، قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان غربی و نیز خانه معدن این استان امضا شد.
مجری طرح توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با بیان اینکه این تفاهمنامه با رویکردی همافزا و هماهنگ میان نهادهای مرتبط تنظیم شده است، تصریح کرد:
تفاهمنامه مذکور، گامی مهم در بهرهگیری از سرمایه انسانی جوان کشور در دوران خدمت سربازی، برای دستیابی به اهداف توسعهای و اقتصادی محسوب میشود.
وی ادامه داد: هدف اصلی این همکاری، ایجاد یک اکوسیستم مهارتآموزی جامع و مؤثر برای کارکنان وظیفه است که هم به ارتقای کیفیت خدمت سربازی منجر شود و هم مسیر ورود سربازان به بازار کار، به ویژه در بخش پتانسیلدار معدن و صنایع معدنی استان را هموار سازد.
به گفته حسن زاده، اقدام یاد شده، پاسخی عملی به نیازهای امروز جامعه در حوزه مهارتآموزی و اشتغال پایدار بوده و نشاندهنده تعهد دستگاههای دولتی و بخش خصوصی به سرمایهگذاری بر روی جوانان و ارتقای سطح توانمندیهای آنها در دوران خدمت مقدس سربازی است.