ادارات خوزستان به دلیل روند افزایشی دمای هوا در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام استانداری خوزستان: با توجه به روند افزایشی دمای استان، تقاضای شرکتهای توزیع و انتقال برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق ادارات استان در روز چهارشنبه (۲۲ مردادماه) تعطیل شد.
فعالیت شعب کشیک بانکها و بیمهها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانکها و بیمهها خواهد بود.
این تعطیلی شامل مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری نمی شود.