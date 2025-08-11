به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام استانداری خوزستان: با توجه به روند افزایشی دمای استان، تقاضای شرکت‌های توزیع و انتقال برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق ادارات استان در روز چهارشنبه (۲۲ مردادماه) تعطیل شد.

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها خواهد بود.

این تعطیلی شامل مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری نمی شود.