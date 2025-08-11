عملیات اجرایی و عمرانی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون تایباد در همسایگی افغانستان، تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: طرح جامع پایانه مرزی دوغارون در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ با اعتبار ۲۰۸ میلیارد تومان کلید خورد که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اسماعیل پورعابد افزود: این طرح جامع شامل ایجاد مسیر ویژه برای رفت‌وآمد مسافران، پارکینگ خودرو‌های سواری، ساختمان مسافری، پارکینگ خودرو‌های باری، ساختمان تجاری و جاده خروج از کشور در نقطه صفر مرزی است.

او ادامه داد: تاکنون ساخت مسیر ویژه مسافران، پارکینگ خودرو‌های سواری و خودرو‌های سنگین و باری به پایان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال این طرح جامع به بهره‌برداری برسد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون درخصوص تعارضات احتمالی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون با منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون بیان کرد: بر اساس دستورالعمل ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور، محدوده و مدیریت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی برای اعمال درست مقررات و ساماندهی عبور و مرور از مرز‌های مجاز زمینی مجزا هستند.

پورعابد تصریح کرد: با اجرای کامل طرح جامع پایانه مرزی دوغارون، مسیر تردد مسافران و کامیون‌ها تفکیک شده است که موجب سرعت بخشیدن به جریان تبادل کالا در این گذرگاه بین‌المللی خواهد شد.

این مسئول با اشاره به سفر والی هرات به مشهد و دیدار با استاندار خراسان رضوی، اضافه کرد: یکی از توافقات این سفر، ورود و خروج روزانه دو هزار دستگاه کامیون در مرز دوغارون بود که هم‌اکنون روزانه هزار و ۳۰۰ دستگاه میان ایران و افغانستان تردد می‌کنند.

پورعابد گفت: هم اینک ۱۵۰ نفر به‌صورت مستقیم در این طرح مشغول فعالیت هستند و به‌زودی سالن مسافری جدید پایانه مرزی دوغارون به مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت سالن مسافری جدید سه برابر ظرفیت فعلی است که مشکلات بخش مسافری را رفع می‌کند و همچنین با تکمیل بخش تجاری طرح جامع، موانع رفت‌وآمد و تشریفات گمرکی ناوگان حمل‌ونقل کالا برداشته خواهد شد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تاکید کرد: هدف اصلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، یک اقدام اساسی برای توسعه و بهبود روابط مرزی، تسهیل تجارت و مسافرت و ارتقای امنیت و رفاه در مرز زمینی دوغارون، به‌عنوان فعال‌ترین پایانه مرزی ایران به کشور افغانستان، است.