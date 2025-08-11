فرماندار سرعین گفت: امسال تاکنون بیش از پنج میلیون گردشگر به سرعین سفر کرده و از مناظر طبیعی و مناطق گردشگری این شهرستان دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل باقر باقرزاده اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم بری توسعه و رونق گردشگری شهرستان سرعین با هدف ارائه امکانات لازم به گردشگران فراهم شده و برای افزایش مدت زمان ماندگاری مسافران و گردشگران با ارائه خدمات گردشگری مطلوب تلاش می‌شود.

وی افزود: در کنار رونق گردشگری شهر، رونق گردشگری روستایی نیز در اولویت قرار داده شده و زیرساخت لازم برای روستای ویله‌درق و آلوارس برای گردشگران فراهم شده و تلاش داریم در بقیه روستا‌ها هم زیرساخت‌های گردشگری فراهم شود.

فرماندار سرعین احداث پل معلق سه طبقه ترکیبی در جوار روستا‌های ورگه سران و اوجور را در رونق گردشگری روستایی موثر دانست و ادامه داد: احداث این پل منجر به توسعه و رونق گردشگری در این ۲ روستا شده است.

وی بیان کرد: برای رونق گردشگری در این ۲ روستا، مسیر دسترسی به پل معلق هم از طرف ورگه سران و اوجور اصلاح شده است.