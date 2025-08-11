معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: بیش از ۵۰۰ تیم بهداشتی در دسته‌های مختلف با وظایفی مانند بهداشت محیط و مبارزه با بیماری‌ها و کنترل بیماری‌ها و واکسیناسیون در مرز‌ها قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا رئیسی در برنامه زنده صف اول در شبکه خبر افزود: اینها در واقع نیرو‌های واکنش سریع محسوب می‌شوند که اگر نیاز باشد از دانشگاه‌های معین و استان‌های معین هم استفاده می‌شود، حتی مراقبت‌هایی که باید انجام شود از واکسیناسیون تا مراقبت مادران باردار و مراقبت از بعضی از بیماران و کنترل بیماری‌ها و مراقبت‌های سندرومی انجام می‌شود.

وی گفت: با توجه به فصل گرم سال ممکن است طغیان‌های بیماری هم بیشتر باشد، بحث تشدید کنترل بهداشت آب و کنترل بر طبخ غذا و توزیع غذا و نگهداری مواد غذایی به صورت استاندارد بهداشتی انجام می‌شود ولی اگر آن محل ذخیره سازی و نگهداری مواد اولیه دچار اشکال باشد می‌تواند باز مشکلات مسمومیت غذایی ایجاد کند به هر حال تیم‌های ما در تمام مراحل حاضر هستند.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت افزود: خارج از مرز و داخل کشور عراق نیز با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته از همکاری هلال احمر و اورژانس و بیش از ۳۰ نفر از کادر بهداشت به صورت ناظر برای ارائه خدمات به موکب‌ها استفاده می‌شود.

رئیسی ادامه داد: مرحله بعد مرحله‌ای است که زائران درحال برگشت به داخل کشور هستند که ممکن است بعضی از بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های منتقل از آب و غذا وجود داشته باشد که معمولاً تعداد تیم‌ها و تعداد آزمایش‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: خدماتی که به هموطنان و حتی اتباعی که داخل کشور هستند و یا اینکه از کشور دیگر وارد شده‌اند و کشور ما را به عنوان مسیر انتخاب کرده‌اند برای کنترل بیماری‌ها به صورت دقیق صورت می‌گیرد.

رئیسی گفت: من فکر می‌کنم در ارتباط با تمهیدات و برنامه‌ها امسال هماهنگی خیلی خوبی بین وزارت کشور و ستاد اربعین و وزارت بهداشت و درمان اتفاق افتاده است.