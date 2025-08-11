الیگودرز پایتخت سنگ سفید ایران میشود
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه سنگ، بر ضرورت ثبت الیگودرز به عنوان پایتخت سنگ سفید ایران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، صبح امروز نشست تخصصی بررسی راهکارهای ایجاد بازارچه، نمایشگاه بینالمللی و پايانه صادراتی سنگ الیگودرز، در فرمانداری این شهرستان برگزار شدنماینده مردم الیگودرز در مجلس در این جلسه اظهار کرد: طی سالهای گذشته، ظرفیت عظیم معادن سنگ الیگودرز، بهویژه سنگ تزیینی، کمتر از جایگاه واقعی خود در بازار ملی و جهانی بهرهبرداری شده است.
گودرزی با اشاره به تجربههای موفق شهرهایی چون محلات، ایجاد بازار و نمایشگاه بینالمللی سنگ را کلید ورود الیگودرز به نقشه برندهای معتبر کشور دانست و بر ضرورت ثبت عنوان پایتخت سنگ سفید ایران تأکید کرد.
وی پیشنهاد برگزاری جشنواره سالانه سنگ الیگودرز و جذب سرمایهگذاران را گامی برای تقویت جایگاه اقتصادی و فرهنگی این محصول عنوان کرد.بر اساس مصوبات این نشست، شانزده نفر از فعالان اقتصادی و حوزه معدن استان بهعنوان هیئت مؤسس انتخاب شدند تا ظرف یک هفته، جلسه رسمی تشکیل داده، هیئتمدیره را معرفی و مراحل ثبت قانونی را آغاز کنند.
همچنین مقرر شد حدود پنجاه هکتار زمین برای احداث بازار و مرکز نمایشگاهی با چشمانداز بیستساله اختصاص یابد و هیئتمدیره منتخب مسئول پیگیری مراحل قانونی، جذب سرمایهگذاران و تکمیل زیرساختها شود.
همچنین مصوب شد اداره صمت شهرستان الیگودرز، بر کليه اقدامات و فعالیتهای هیئتمدیره نمایشگاه سنگ نظارت کامل داشته باشد، و این نظارت بهصورت مستمر و با هدف اطمینان از اجرای صحیح و قانونی امور انجام پذیرد.
بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه معدن این مصوبات را نقطه عطفی در مسیر تبدیل الیگودرز به قطب ملی و بینالمللی سنگ سفید میدانند.