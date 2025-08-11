به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، صبح امروز نشست تخصصی بررسی راهکارهای ایجاد بازارچه، نمایشگاه بین‌المللی و پايانه صادراتی سنگ الیگودرز، در فرمانداری این شهرستان برگزار شد نماینده مردم الیگودرز در مجلس در این جلسه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، ظرفیت عظیم معادن سنگ الیگودرز، به‌ویژه سنگ تزیینی، کمتر از جایگاه واقعی خود در بازار ملی و جهانی بهره‌برداری شده است.

گودرزی با اشاره به تجربه‌های موفق شهرهایی چون محلات، ایجاد بازار و نمایشگاه بین‌المللی سنگ را کلید ورود الیگودرز به نقشه برندهای معتبر کشور دانست و بر ضرورت ثبت عنوان پایتخت سنگ سفید ایران تأکید کرد.

وی پیشنهاد برگزاری جشنواره سالانه سنگ الیگودرز و جذب سرمایه‌گذاران را گامی برای تقویت جایگاه اقتصادی و فرهنگی این محصول عنوان کرد. بر اساس مصوبات این نشست، شانزده نفر از فعالان اقتصادی و حوزه معدن استان به‌عنوان هیئت مؤسس انتخاب شدند تا ظرف یک هفته، جلسه رسمی تشکیل داده، هیئت‌مدیره را معرفی و مراحل ثبت قانونی را آغاز کنند.