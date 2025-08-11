پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: در تازهترین نشست شورایعالی ثبت آثار وزارت میراثفرهنگی، چهار اثر از میراث ناملموس خراسان شمالی با تأیید اعضا در فهرست میراث ملی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی مستوفیان، گفت: با ثبت این آثار شمار آثار ناملموس استان به ۱۰۰ اثر افزایش یافت.
وی این آثار را شامل مهارت پخت خوراکی ماشلهشعله، مهارت ساخت عروسکهای بازی دایزا، فنون و مهارت بافت گلیم گریوان و فنون و مهارت بافت جاجیم اشکی عنوان کرد.
مستوفیان گفت: این موضوع بیانگر تنوع و غنای فرهنگی خراسان شمالی و نقش پررنگ مردم این خطه در حفظ و پاسداشت سنتها و مهارتهای بومی است.
تاکنون ۷۱۳ اثر تاریخی خراسان شمالی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که از این تعداد ۵۲۵ اثر تاریخی است.
خراسان شمالی هزار و ۱۵۱ اثر تاریخی شناسایی شده دارد.