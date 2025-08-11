به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امیرکاظمی گفت: گواهی انحصار وراثت بصورت الکترونیک پس از ۲۰ روز از فوت صاحب سند توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و درخواست وراث و ذینفعان نیست.

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان گفت : در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت، با ثبت فوت یک فرد ایرانی، این سازمان ظرف ۲۰ روز بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات خود و سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به صدور گواهی اقدام و این گواهی بلافاصله در سایت ابلاغ منتشر و از طریق پیامک به وراث و ذینفعان اطلاع رسانی می‌شود.

وی گفت: این اقدام گامی مؤثر برای کاهش بار مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با ارث و انحصار وراثت به‌شمار می‌رود.

مدیر کل ثبت احوال استان خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای این طرح در استان سمنان تاکنون ۱۵۹ مورد فوت در سامانه ثبت شده است.وی گفت: از زمان ثبت فوت در سامانه تا صدور برای گواهی انحصار وراثت این افراد ۲۰ روز طول میکشد.مدیرکل ثبت احوال استان همچنین گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان سمنان ۲۰۲ ولادت - ۱۳۰ فوت - ۱۷۴ مورد ازدواج ثبت شد.

