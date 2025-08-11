خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در آئین تجلیل از خبرنگاران در قائم شهر، نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در انعکاس مسائل و مشکلات جامعه کارگری برای بهبود وضعیت تولید و اقتصادو امیدی آفرینی را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست.

نصرالله دریابیگی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری که کارجوهره حیات انسان‌ها و کارگر قلب تپنده جامعه انسانی است توجه به مطالبات قشر شریف کارگران که در دوران پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی نقش حیاتی و بسیار مهم داشته‌اند راامری ضروری دانست.

وی تاکید کرد: بر همه دولتمردان و مسئولان و نمایندگان مجلس واجب و تکلیف است که در تحقق منویات مقام معظم رهبری به حمایت از جامعه کارگری و تولید و اشتغال قدم‌های بیشتری بردارند.

دریابیگی با اشاره به افزایش و بهبود نسبی حقوق کارگران و بازنشستگان، فاصله بین تورم ودرآمد و ناترازی دخل و خرج و سبد هزینه زندگی را همچنان جز دغدغه‌های جدی جامعه کارگری دانست و افزود: دولت و مجلس باید برای رفع نگرانی کارگران که تورم مرگ فقرا و جشن اغنیاست اهتمام جدی بورزند.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت مازندران جامعه کارگری و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، نبود امنیت شغلی را ابرچالش و مشکل اصلی جامعه کارگری دانست و گفت: ۹۵ درصد کارگران مازندران به دلیل قرارداد‌های موقت و شرکتی بودن امنیت شغلی ندارند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با اشاره به شعار‌های دولت و نمایندگان مجلس در دوران تبلیغات کاندیداتوری که تبدیل وضعیت کارگران شرکتی از موقت به دائم از اولویت‌هایی کاری آنها بوده تاکید کرد: وعده رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس باید امسال عملی و اجرایی شود.

دریابیگی، با تاکید بر لزوم بازگشت بانک رفاه کارگران به جامعه کارگری و سازمان تامین اجتماعی، افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را دیگر مشکلات در ارائه خدمات تامین اجتماعی به کارگران وبازنشستگان این سازمان اعلام کرد که از سال ۱۳۵۴ تاکنون ۱۰۰۰ همت دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و امسال نیز با وجود مصوبه مجلس مبنی بر رفع دیون ۱۸۳ همت دولت به تامین اجتماعی تاکنون ریال یا قرانی پرداخت نشده است.

دراین آئین با اهدای لوح سپاس و هدیه از خبرنگاران تقدیر شد.