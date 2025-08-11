اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های بالا هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی با استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های بالای ۴۹ درجه سانتیگراد از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پنجشنبه احتمال گرمای شدید و وقوع شرجی در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: گرمازدگی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش سوزی در مراتع و مزارع و احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری از اثرات مخاطره افزایش دما است.

او از هم استانی‌ها خواست در مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج مصرف صرفه جویی کنند و از تردد‌های غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب برای جلوگیری از گرمازدگی خودداری کنند.

همچنین آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب، اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز و استفاده از از وسایلی مانند؛ عینک آفتابی، کلاه و ... در صورت قرارگرفتن در معرض نور خورشید از دیگر توصیه‌های هواشناسی است.