منطقه ویژه اقتصادی سرخس در رشد اقتصادی و افزایش درآمد و سود سالیانه، دستاوردهای چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت توسعه منابع و مدیریت مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به افزایش ۱۰۷ درصدی درآمد عملیاتی و جهش ۲۴۵ درصدی سود خالص منطقه در مجمع سال مالی ۱۴۰۳، گفت: این موفقیتها حاصل برنامهریزی هدفمند، بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه منطقه و تلاش همدلانه همکاران در بخشهای ستادی و کارگری موسسه است.
محمدرضا بنائی مقدم افزود: تراز تجاری مقداری منطقه در ۱۴۰۳ مثبت بوده که نشاندهنده نقشآفرینی مؤثر منطقه در ارتقای جایگاه اقتصادی کشور است؛ همچنین، ایجاد اشتغال مستقیم برای دو هزار و ۵۳۵ نفر در سال گذشته، گامی ارزشمند در مسیر توسعه پایدار و بهبود معیشت مردم منطقه محسوب میشود.
وی اعلام کرد: در سال آینده، تثبیت دستاوردهای فعلی، توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاران جدید و ارتقای خدمات به فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
این مسئول اضافه کرد: چشمانداز ما، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به یکی از قطبهای اصلی تجارت و صنعت کشور است و این هدف با همدلی، همکاری و پشتیبانی همه ذینفعان محقق خواهد شد.