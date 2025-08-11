پخش زنده
دفتر سینمای شهرستان آباده در زمینه آموزش به هنرمندان فیلم سازی برتر شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چهار دفتر در مشهد، سمنان، خمینیشهر اصفهان و شهرستان آباده با پایان ارزیابی فصلی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در بهار ۱۴۰۴، در زمینه های مختلف بهعنوان دفاتر برتر معرفی شدند.
بر اساس این ارزیابی که بر تمام دفاتر انجمن سینما در استانها به جز دفاتر تهران صورت گرفت، دفتر انجمن سینمای جوانان آباده در بهار ۱۴۰۴ عنوان دفتر برتر کشور را به دست آورد.
دفاتر انجمن سینمای سراسر کشور در حوزههای مختلفی چون ارتباط با ستاد مرکزی، تولید فیلم، برگزاری دورههای آموزشی، خبر و اطلاعرسانی، تبلیغات و برگزاری رویدادهای فرهنگی، چون فیلم کوتاه، هفتههای فیلم و عکس، برپایی جشنوارههای منطقهای و برگزاری اردوهای تخصصی عکاسی و فیلمسازی ارزیابی میشود.
انجمن سینمای جوانان ایران در آباده، تنها دفتر شهرستانی استان فارس است که علاقمندان به هنر فیلمسازی در آن آموزش می بینند.