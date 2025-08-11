پخش زنده
۲۰ نفر از بانوان و آقایان در یک دوره آموزشی چهار روزه با جدیدترین قوانین داوری فوتبال آشنا شدند و گواهی درجه سه دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دوره داوری فوتبال با هدف آشنایی با قوانین بهروز فیفا، به مدت چهار روز در سالن اجتماعات فرمانداری میبد برگزار شد.
مجید روغنی، مدرس رسمی فدراسیون فوتبال، تدریس این دوره را بر عهده داشت و سرفصلهای بهروز قوانین داوری را برای شرکتکنندگانی از کرمان، میبد و اردکان تشریح کرد.
در پایان دوره، برای همه شرکتکنندگان گواهی داوری درجه سه صادر شد.