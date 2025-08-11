به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،وی افزود: با آغاز تابستان تاکنون چیزی معادل ۱۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان چهارمحال و بختیاری از سوی ۱۷ مرکز خریداری شده است.

به گفته وی: کل مطالبات گندمکاران استان ۲۳ هزار میلیارد ریال است که تلاش می‌شود با پیگیری‌های انجام شده در کمترین زمان ممکن به حساب کشاورزان پرداخت شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان افزود: پیگیری‌های لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران استان در حال انجام است و تلاش می‌شود این مطالبات در کمترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود.

به گفته یگانگی در سال‌زراعی جاری ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به زیر کشت گندم آبی و ۴۰ هزار هکتار به زیر کشت گندم دیم رفت.

وی افزود: در زمان حاضر مراکز خرید گندم و ۲ کارخانه آرد نیز گندم مازاد بر نیاز کشاورزان چهارمحال و بختیاری را خریداری می‌کنند.