به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شورای اسلامی شهر اشنویه در نشست با اصحاب رسانه گفت: بودجه سال جاری شهرداری با افزایش دو برابری در مقایسه با پارسال به بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

خالد جداری افزود: از این مبلغ ۷۰ درصد بودجه پیش بینی شده عمرانی و ۳۰ درصد مربوط به هزینه‌های جاری است.

جداری اظهار کرد: احداث پارک‌ها در بسیاری از فضای سبز شهری، توسعه پارک قلاتوک، جدول گذاری و پلاک گذاری و خرید کارخانه آسفالت از مهمترین طرحهای عمرانی در دست اقدام سالجاری شورای شهر اشنویه است.

وی اضافه کرد: میدان میوه و تره بار جدید این شهرستان با اعتبار هزینه شده ۱۸۰ میلیارد تومان به صورت مشارکتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد.