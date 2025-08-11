به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانسار گفت: در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر از آثار نگارگری محمود صفری به تماشا گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا ۲۴ مرداد دایر است.