گشایش نمایشگاه نگارگری در خوانسار
نمایشگاه نگار گری با عنوان نقش همدلی در کتابخانه آیت اله فاضل خوانساری گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانسار گفت: در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر از آثار نگارگری محمود صفری به تماشا گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا ۲۴ مرداد دایر است.
