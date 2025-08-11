مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در یک ماه گذشته، ۱۰۹ مورد بازرسی از مراکز درمانی و بهداشتی استان انجام و ۲ مرکز غیرمجاز تعطیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر مرتضی نوریان گفت: از تعداد ۱۰۹ بازرسی، ۵۲ مورد مربوط به مطب پزشکان و دندانپزشکان، ۳۸ مورد مربوط به مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی، و ۱۹ مورد هم بازرسی از مراکز غیرمجاز بوده است.

وی افزود: در راستای اجرای ضوابط و مقررات، برای ۳۶ مرکز تذکر کتبی صادر شده و ۲ مرکز هم تعطیل و پلمب شده‌اند.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه با اشاره به ثبت و بررسی ۷۶ مورد شکایت مردمی در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت در این مدت، تأکید کرد: بازرسی‌ها و رسیدگی به شکایات در راستای ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق بیماران با جدیت ادامه دارد.