فرمانده انتظامی خوزستان از زائران اربعین حسینی خواست با گذرنامه معتبر و مدارک کامل به مرزها مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار سید محمود میرفیضی با تاکید بر آمادگی کامل پلیس برای خدماترسانی شبانهروزی به زائران اربعین حسینی گفت: زائران ایرانی و اتباع خارجی حتماً پیش از عزیمت به مرزها، گذرنامه و سند خادم معتبر خود را به همراه داشته باشند.
او افزود: هیچگونه خدمات صدور یا چاپ گذرنامه و سند خادم در مرزهای شلمچه و چذابه ارائه نمیشود و زائران باید گذرنامه خود را از شهر مبدا تهیه کنند.
فرمانده انتظامی خوزستان از زائران اربعین حسینی خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.