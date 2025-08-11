رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده موسوم به فساد فوتبال مربوط به باشگاه مس رفسنجان ۱۲ متهم داشت که پس از رسیدگی در دادگاه بدوی، ۹ نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در نشستی خبری جزئیات رأی بدوی پرونده موسوم به «فساد فوتبالی» در شهرستان رفسنجان اعلام کرد: این پرونده ۱۲ متهم داشت که پس از رسیدگی در دادگاه بدوی، ۹ نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدند و این آرا قابل تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان یا متهمان است.

طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان کرمان، بر اساس حکم صادرشده، مجموع مجازات‌های تعزیری برای ۹ محکوم این پرونده ۱۲۲ ماه حبس است.

بگفته وی: رسیدگی به این پرونده به دلیل رفع نواقص قضایی و ارسال آن به تهران برای بررسی‌های نظارتی، طولانی شده است.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: دادگاه تجدیدنظر استان کرمان روند رسیدگی را تسریع خواهد کرد تا رأی قطعی صادر و جزئیات آن به اطلاع افکار عمومی برسد.

رئیس کل دادگستری کرمان بر عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در هر عرصه‌ای تأکید کرد.