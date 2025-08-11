به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در همایش تخصصی زنجیره طلا، مس و نقره گفت: ایمیدرو به زودی اسناد مزایده این دو معدن را که در آذربایجان غربی و زنجان قرار دارد در دسترس سرمایه گذاران قرار خواهد داد.

آقاجانلو افزود: طرح توسعه معدن طلای زره شوران در آذربایجان غربی یکی از این موارد است.

وی از سرمایه گذاران دعوت کرد برای سرمایه گذاری در این دو طرح مهم ورود کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره جزئیات این معادن توضیح بیشتری نداد.