رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول از آغاز عملیات مرمت منظر تاریخی موقوفات مسجد تاریخی دروازه و احیای محور تاریخی ساباط شمشک تا خانه تاریخی طهماسبی و سوزنگر خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا خادم با بیان این‌که عملیات یادشده از محل اعتبارات اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در حال اجرا است گفت : حذف الحاقات نمای تاریخی، احیای الگوی تاریخی، نما و مرمت جامع ساباط شمشک شامل سبک‌سازی و مرمت جرز و تاق‌های تاریخی از جمله اقداماتی است که در این مرحله از مرمت در حال اجرا هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول با اشاره به مرمت محور تاریخی مسجد دروازه تا ساباط شمشک نیز گفت: محور یادشده، محوری ارزشمند و تاریخی در محله قلعه است که در سال‌های گذشته بر اثر فرسودگی و عدم رسیدگی دستخوش تغییرات و آسیب‌های فراوان شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این مرحله از عملیات مرمتی، منظر تاریخی گذر، احیاء و امکان حضور گردشگران در آن فراهم شود.