به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در صد و سومین دوره این رقابت‌ها که در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد، تیم‌های لیورپول – قهرمان فصل قبل لیگ برتر انگلیس – و کریستال پالاس _ قهرمان جام حذفی انگلیس در فصل گذشته – در وقت قانونی به تساوی ۲ – ۲ رضایت دادند، اما در ضربات پنالتی تیم کریستال پالاس ۳ – ۲ برنده شد و اولین قهرمانی خود در تاریخ این رقابت‌ها را جشن گرفت.

برای لیورپول، اوگو اکیتیکه در دقیقه ۴ و یرمی فریمپونگ در دقیقه ۲۱ گلزنی کردند و گل‌های پالاس را، ژان فیلیپ ماته تا در دقیقه ۱۷ (پنالتی) و اسماعیلا سار در دقیقه ۷۷ وارد دروازه حریف کردند.

در کامیونیتی شیلد انگلیس تیم منچستریونایتد با ۲۱ قهرمانی همچنان رکورددار است.