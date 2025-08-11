پخش زنده فوتسال شهرداری ساوه و فولاد زرند و دو دیدار از مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال کاپ آسیا از آنتن شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۶:۱۵ در یکی از بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر، فوتسال بین دو تیم تیم فولاد زرند و شهرداری ساوه را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۶:۱۵، از هفته چهارم لیگ برتر فوتسال کشور در فصل مسابقات ۱۴۰۵_۱۴۰۴، دیدار بین دو تیم شهرداری ساوه و فولاد زرند ایرانیان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

زرندی‌ها که با سه پیروزی در سه هفته ابتدایی معادلات بالای جدول را بر هم زدند مصمم هستند با ادامه این روند حتی به صدر جدول برسند.

حریف آنها تیم جوان شهرداری ساوه است که هفته قبل یک برد روحیه بخش و ارزشمند در خانه پالایش نفت شازند کسب کرد و مصمم است تا در بازی خانگی اولین شکست فولاد زرند را رقم بزند.

این بازی از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۰ مرداد به میزبانی شهرداری ساوه در سالن امام خمینی ساوه برگزار می‌شود.

مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال کاپ آسیا

شبکه ورزش در مرحله پلی آف و هفتمین روز از پخش مسابقات بسکتبال کاپ آسیا، امروز ساعت ۱۴:۳۰، دیدار چین تایپه و اردن و در ساعت ۱۹:۳۰ رقابت بین دو تیم عربستان و فلیپین را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش» در ادامه پخش مسابقات بسکتبال جام ملت‌های های آسیا ۲۰۲۵، امروز دوشنبه ۲۰ مرداد از ساعت ۱۴:۳۰ دیدار بین دو تیم چین تایپه و اردن را با گزارشگری وحید ابوالحسنی و در ساعت ۱۹:۳۰ دیدار تیم‌های عربستان و فلیپین را با گزارشگری محمدحسن واحد پخش می‌کند.

علاقمندان به ورزش بسکتبال می‌توانند این مسابقات را به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش تماشا کنند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان در سومین و آخرین دیدارش از مسابقات کاپ آسیا، سوریه را شکست داد و راهی دیدار یک چهارم نهایی شد.

سی و یکمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا ۲۰۲۵ از ۱۴ مرداد در عربستان آغاز شده است.