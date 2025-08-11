به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات استانی والیبال رده زیر ۱۷ سال با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از شهر‌های مختلف استان به میزبانی شهر سقز در سالن ورزشی شهید کاظمی برگزار و به کار خود پایان داد.

محمد هادی علایی رئیس هیات والیبال سقز با اشاره به حضور تیم‌های از شهر‌های سنندج، مریوان، سقز، سقز، قروه، بانه و سروآباد گفت: این دوره از مسابقات به مدت ۳ روز در سقز برگزار و تیم برتر برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب می‌شود.

علایی در ادامه گفت: مسابقات کشوری اواخر شهریور ماه در شهر تهران با حضور ۳۳ تیم از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در این مسابقات تیم والیبال سنندج مقام نخست را به خود اختصاص داد و شهر‌های مریوان و سقز به ترتیب رتبه دو م و سوم را کسب نمودند.