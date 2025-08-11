

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، برای نخستین بار در شهرستان جغتای، عمل پیوند عصب و ترمیم شریان دست یک کودک که بر اثر اصابت شیشه دچار بریدگی عمیق شده بود، با موفقیت توسط تیم تخصصی جراحی به سرپرستی خانم دکتر فرد منوچهری، متخصص جراحی عمومی، انجام شد.

سرپرست تیم جراحی در این باره گفت: براساس گزارش تیم جراحی، بیمار با وضعیت اورژانسی و خونریزی شدید به بیمارستان منتقل شده بود که مشخص شد علاوه بر آسیب به شریان اصلی دست، دچار قطع کامل دو عصب مدیان و اولنار در ناحیه مچ دست است و تیم جراحی در عملی شش ساعته با استفاده از تجهیزات موجود در اتاق عمل، موفق به پیوند عصب و ترمیم شریان آسیب دیده شدند.

دکتر فرد منوچهری افزود: این جراحی پیچیده و حساس که با هدف بازگرداندن عملکرد دست بیمار صورت گرفت، گامی مهم در ارتقای سطح خدمات جراحی ترمیمی در منطقه محسوب می‌شود.

او با اشاره به حساسیت این عمل، افزود: با توجه به آسیب وارده به عصب و شریان دست بیمار، انجام این جراحی با دقت و ظرافت بالا صورت پذیرفت تا امکان بازگشت عملکرد طبیعی دست فراهم شود که نتیجه عمل رضایت‌بخش بود و بیمار هم اینک تحت مراقبت‌های پس از جراحی قرار دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جغتای هم گفت: این موفقیت پزشکی، علاوه بر نجات عملکرد دست کودک، نشان‌دهنده توانمندی تیم‌های جراحی در مناطق کمتر برخوردار و اهمیت توسعه خدمات تخصصی در سراسر کشور است.

دکتر غلامی افزود: این موفقیت پزشکی در حالی حاصل شده است که پیش از این، بیماران نیازمند چنین اعمال جراحی پیچیده‌ای می‌بایست به مراکز استان‌ها یا تهران منتقل می‌شدند و اجرای این عمل در شهرستان جغتای، تحولی در دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی در مناطق محروم محسوب می‌شود.

این عمل توسط تیم جراحی به سرپرستی دکتر فرد منوچهری، متخصص بیهوشی دکتر مهرجویی و کارشناسان اتاق عمل و کارشناسان بیهوشی انجام گرفت.