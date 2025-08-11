مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از بهمن سال گذشته تاکنون، ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است که در این رابطه ۱۱ هزار خودروی شوتی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ یاسر سوادکوهی گزارشی از وضعیت مبارزه با قاچاق سوخت ارائه و اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از این کشفیات در حوزه نفت و گاز است.

وی ادامه داد: در همین رابطه برای حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ متهم پرونده تشکیل و ۱۱ هزار خودرو شوتی کشف و ضبط شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: استان‌های درگیر در حوزه قاچاق سوخت سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود که بیشترین کشفیات از استان هرمزگان صورت گرفت.

وی با اشاره به فعالیت کمیته مبارزه با قاچاق سوخت گفت: پس از دستور رئیس جمهور در اواخر سال گذشته در خصوص مقابله جدی با قاچاق سوخت، کارگروه ویژه مقابله با قاچاق سوخت در ستاد مرکزی تشکیل شد.

سوادکوهی ادامه داد: این کارگروه چهار کمیته اصلی از جمله کمیته‌های شناسایی، عملیات، پشتیبانی و قضایی دارد که هر کدام از این کمیته‌ها زیر نظر سازمان‌های مربوطه است.

وی با اشاره به رشد کشفیات از ابتدای امسال گفت: در سال ۱۴۰۲، ۱۷۰ میلیون لیتر، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۴۰ میلیون لیتر کشفیات سوخت داشتیم که اکنون با افزایش فعالیت این کمیته شاهد افزایش میزان کشفیات هستیم.