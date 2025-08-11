مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از شناسایی ۳۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.
خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن گفت: تعداد ۳۲۳ تغییر کاربری غیرمجازبه مساحت ۸.۷ هکتار در قالب ۱۴۲ اخطاریه به متخلفان ابلاغ شده است
رضا نجفی با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی تنکابن با جدیت پیگیر حفظ و صیانت از عرصههای کشاورزی است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد
وی همچنین در ادامه گفت: در سال گذشته نیز ۷۸۱ مورد تغییر کاربریر غیرمجاز در قالب ۲۳۰ اخطار در این شهرستان شناسایی شده بود
نجفی در پایان عنوان کرد: سامانه ۱۳۱ اراضی یک سامانه ارتباط مردمی است که به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص تخلفات مربوط به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز است و مردم میتوانید هرگونه تخلفی که در زمینه اراضی کشاورزی مشاهده نمودند را گزارش دهند. ضمن اینکه، تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز قانونی، جرم محسوب شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد