شهید یونس نوفرستی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در بیرجند تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، بنا بر اعلام روابط عمومی سپاه انصارالرضای استان مراسم تشییع شهید والامقام یونس نوفرستی همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در شهرستان بیرجند و زادگاهش روستای نوفرست برگزار خواهد شد.

این مراسم روز پنج‌شنبه، مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۸:۳۰ صبح در بیرجند، میدان آزادی تا آستان مقدس امامزادگان باقریه همراه با مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین و در روستای نوفرست همان روز ساعت ۱۶:۳۰ عصر برگزار می‌شود.

شهید یونس نوفرستی در جنگ ۱۲ روزه در راه دفاع از کیان کشور به شهادت رسید.