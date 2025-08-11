تشییع شهید یونس نوفرستی در روز اربعین حسینی
شهید یونس نوفرستی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در بیرجند تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، بنا بر اعلام روابط عمومی سپاه انصارالرضای استان مراسم تشییع شهید والامقام یونس نوفرستی همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در شهرستان بیرجند و زادگاهش روستای نوفرست برگزار خواهد شد.
این مراسم روز پنجشنبه، مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۸:۳۰ صبح در بیرجند، میدان آزادی تا آستان مقدس امامزادگان باقریه همراه با مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین و در روستای نوفرست همان روز ساعت ۱۶:۳۰ عصر برگزار میشود.
شهید یونس نوفرستی در جنگ ۱۲ روزه در راه دفاع از کیان کشور به شهادت رسید.