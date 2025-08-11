پخش زنده
فیلم سینمایی «جانگای» از سینمای کره جنوبی از قاب نمایش و «نبض سلامتی» این هفته با موضوع مسمومیت از قاب شبکه تهران تقدیم مخاطبان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «جانگای» به کارگردانی یون سانگ-هو امشب از شبکه نمایش پخش میشود.
«جانگای» محصول سال ۲۰۲۳ کره جنوبی دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ساعت ۲۳ از این شبکه پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در قرن بیست و دوم تغییرات آب و هوایی باعث شده است که سیاره زمین غیرقابل سکونت شود و انسانها در یک پناهگاه ساخته دست بشر زندگی میکنند.
در این میان با وقوع جنگ داخلی در پناهگاه، جونگای، رئیس نخبه نیروهای متحد، هدف آزمایش شبیهسازی مغز قرار میگیرد.
این آزمایش کلید پیروزی در جنگ است، اما ...
هنرمندانی همچون کیم هیون جو، کانگ سو یون، ریو کیونگ سو، پارک سو-یی و ... در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
علاقهمندان به فیلمهای علمی-تخیلی میتوانند «جانگای» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند.
برنامه «نبض سلامتی»
برنامه این هفته «نبض سلامتی» با بررسی انواع مسمومیت از شبکه تهران پخش میشود.
در این قسمت از برنامه «نبض سلامتی» دکتر فراز زندیه، متخصص طب اورژانس، در خصوص انواع مسمومیتها، علائم هشدار، روشهای کمکهای اولیه و شیوههای صحیح درمان توضیح میدهد و به پرسشهای رایج در این زمینه پاسخ میدهد.
مسمومیت مجموعهای از اختلالات بدن است که در اثر جذب ماده بیگانه یا همان «سم» بروز میکند.
این جذب میتواند از طریق خوردن و آشامیدن، استنشاق گاز و بخار، تماس پوستی یا تزریق به خون اتفاق بیفتد.
این برنامه سهشنبه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد.