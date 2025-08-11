چند سالی است طرح بزرگراه اردبیل-سرچم به عنوان راه اصلی استان، به طول ۱۷۸ کیلومتر در ۷ قطعه در حال اجراست. تا به امروز ۲۸کیلومتر به بهره برداری رسیده و سی کیلومتر دیگر هم آماده بهره برداری شده. برای اتمام این پروژه ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

