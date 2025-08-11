به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چرام گفت: همزمان با سراسرکشور مرحله اول واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان چرامبا عنوان مرحله بهاره ار اول فصل بهار شروع شده و تا دهم شهریور ماه ادامه دارد.

امیرعلی احمدی مطلق افزود: در این طرح قرار است دو هزار راس دام سنگین (گاو و گوساله) و ۱۸۰ هزار راس دام سبک (گوسفند و بز) در شهرستان چرام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شوند.

احمدی مطلق افزود: از ابتدای شروع این مرحله تاکنون حدود ۸۰ هزار راس دام سبک و هزار راس دام سنگین با استفاده از توان بخش دولتی و بخش خصوصی بصورت کاملاً رایگان برای دامداران حوزه روستایی، عشایری و صنعتی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: تلاش می‌شود در مدت زمان باقیمانده که تا دهم شهریور ماه ادامه دارد صد هزار دام سبک و هزار راس دام سنگین باقیمانده در شهرستان چرام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شوند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چرام ضمن درخواست از دامداران برای همکاری با گروه‌های واکسیناسیون گفت: کاهش تولید شیر و یا قطع ناگهانی آن، سقط جنین در دام‌ها، تلفات بره‌ها و گوساله‌ها، قطع ناگهانی اشتهای دام به سبب ایجاد تاول‌های دهانی، کم خوراکی خوراک و وقوع لنگش از جمله علائم بیماری ویروسی تب برفکی در جمعیت دامی است.