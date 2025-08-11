جلسه هماهنگی برگزاری همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان های مینودشت ،گالیکش ،آزادشهر و گنبد کاووس در فرمانداری شهرستان گنبد کاووس برگزار شد.

فرماندار ویژه گنبد کاووس گفت : همالیش پیاده روی جاماندگان و دلدادگان اربعین از ساعت چهار صبح روز پنجشنبه از گلزار شهدای گمنام گالیکش و امام زاده جعفر(ع) مینودشت و شهر آزادشهر به سمت امامزاده یحیی بن زید (ع) گنبد کاووس آغاز می شود.



سلیمان هاشمی افزود: حدود صد موکب قرآنی، فرهنگی و پذیرایی در مسیر این پیاده روی به دلدادگان اربعین حسینی خدمات ارائه می دهند.

در چند سال اخیر پیاه روی دلدادگان و جاماندگان اربعین چند سال اخیر به سمت امامزاده یحیی ابن زید (ع) گنبد کاووس با اسقبال شهروندان همراه شده است.