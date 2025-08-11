پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از کشف احتکار بیش از ۱۳ تن برنج خارجی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در انبار یکی از شرکتهای روستایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ مقدم گفت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی از احتکار برنج در یکی از شرکتهای روستایی مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.
وی افزود: ماموران با اخذ دستور قضائی به محل اعزام و در بازرسی از محل مقدار؛ ۱۳ هزار و ۳۲۰ کیلو گرم برنج خارجی از انبار شرکت کشف کردند.
سرهنگ مقدم ادامه داد: با احراز نبود مجوز و عدم ثبت آن در سامانه انبارهای کشور، برنج کشف شده توقیف و با تشکیل پرونده تعزیراتی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این مقدار برنج خارجی را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.