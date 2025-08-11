به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ مقدم گفت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی از احتکار برنج در یکی از شرکت‌های روستایی مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران با اخذ دستور قضائی به محل اعزام و در بازرسی از محل مقدار؛ ۱۳ هزار و ۳۲۰ کیلو گرم برنج خارجی از انبار شرکت کشف کردند.

سرهنگ مقدم ادامه داد: با احراز نبود مجوز و عدم ثبت آن در سامانه انبار‌های کشور، برنج کشف شده توقیف و با تشکیل پرونده تعزیراتی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این مقدار برنج خارجی را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.