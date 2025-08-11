مدیرعامل آب منطقه‌ای استان مرکزی: اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در بخش‌های زراعی، صنعت و شرب از مصوبات مهم جلسه شورای حفاظت از منابع آب بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اسدی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گفت: در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی کشت و تغییر روش‌های آبیاری و در بخش صنعت، استفاده از پساب به جای آب شرب مورد توجه قرار گرفته است.

او در رابطه با تنش آبی شهرستان اراک خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان باید تا شش شهریور ۹ حلقه، تا پایان آذر ۱۰ حلقه و تا پایان سال ۱۰ حلقه چاه پدافندی را وارد مدار کند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان مرکزی در خصوص تنش آبی ساوه گفت: پنج حلقه چاه حفاری شده در محمود آباد و اسلوج ساوه تا پایان شهریور به مدار آب وارد خواهد شد.

اسدی تصریح کرد: سد کمال صالح تا اواسط شهریور از حجم قابل برنامه‌ریزی خارج خواهد شد.