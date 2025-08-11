پخش زنده
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت ۲۵ هزار تن بادام از باغات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: برداشت بادام از حدود ۲۰ هزار هکتار بادامستانهای استان تا نیمه شهریور پیش بینی میشود.
وی افزود: در زمان حاضر از سطح ۱۵ هزار هکتار از باغات بارور بادام، سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن محصول برداشت میشود.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره بازارپسندی محصول بادام استان در بازارهای جهانی گفت: سالانه به صورت میانگین ۲ هزار و ۵۰۰ تن مغز بادام از این استان صادر میشود.