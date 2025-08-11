به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی گفت: موکب شهدای فراجا در شهدای گمنام اندیمشک با همت خادمان حسینی و به یاد شهدای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش یک هزار پرس غذای گرم (چلو جوجه) بین زائرین حسینی کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام با استقبال گرم زائران و نمادی از روحیه میزبانی و خدمت‌رسانی در راه اباعبدالله الحسین (ع) بوده است، ادامه داد: این فرماندهی ضمن استقرار ایستگاه پلیس و تامین امنیت این مجموعه در موکب شهدای فراجا از زائرین حسینی پذیرایی می‌شود.